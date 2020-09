Ação conjunta prende em flagrante autor de tentativa de feminicídio e cárcere privado em Campo do Brito

Uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão, em flagrante, de um homem de 26 anos de idade, suspeito de tentativa de feminicídio e de cárcere privado na cidade de Campo do Brito. A detenção ocorreu na noite dessa terça-feira, 15, na ação policial integrada entre as Delegacias de Campo do Brito, Macambira e São Domingos e a 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/ 3º BPM).

De acordo com o delegado Wilkson Vasco, a vítima está grávida e conviveu com o suspeito por seis meses. Ela decidiu terminar o relacionamento abusivo, no qual era agredida fisicamente e psicologicamente, além de ser impedida de deixar a residência. As ameaças de morte e o cárcere privado ocorreram por um mês e meio.

No histórico mais recente de agressão, na sexta-feira, 11, o investigado ameaçou a vítima de morte com um revólver e duas facas. Ainda segundo as informações policiais, o suspeito desferiu um golpe de faca no braço da ex-companheira. A vítima disse que não tinha feito o registro da agressão porque o ex-companheiro não a deixou, novamente, sair de casa.

Na manhã da segunda-feira, 14, o investigado fez novas ameaças de morte em posse de um revólver e das duas facas. Em seguida, ainda conforme as investigações, o suspeito enforcou a vítima e a ameaçou de morte. Ela conseguiu se desvencilhar e se esconder na casa de vizinhos. O suspeito invadiu o local e também teria dito que entraria até mesmo em uma delegacia.

O agressor ainda chegou a atear fogo nos pertences da vítima. As polícias foram acionadas e iniciaram as diligências. No momento em que os policiais chegaram próximo à casa dele, ele correu para um matagal, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos, conseguindo fugir. Diante da ação incessante da polícia, o suspeito acabou sendo localizado e preso na noite dessa terça-feira, 15, escondido na casa de um parente.

SSP