Ação conjunta prende em flagrante autor de feminicídio em Poço Verde

Uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar de Poço Verde resultou na prisão em flagrante de Fábio Barbosa Santos, 25. Ele foi identificado como o autor do feminicídio da companheira, uma idosa de 67 anos. O crime ocorreu na tarde dessa quinta-feira (2). A prisão aconteceu horas depois no próprio município.

De acordo com o delegado Wellington Junior, o suspeito tirou a vida da vítima com golpes de machado que foram desferidos na cabeça da então companheira. A vítima foi encontrada deitada na cama já sem vida.

“Chegou-se à informação de que o principal suspeito era Fábio Barbosa Santos. Diante dessas informações, os policiais se dividiram e foram em busca do suspeito, encontrando-o cerca de três horas depois do crime. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicidio”, detalhou.

Ainda conforme o delegado, a polícia também apurou que ele é egresso do sistema prisional, onde cumpriu pena pelo homicídio do próprio tio no ano de 2018, crime praticado com golpes de faca. “Ele estava em liberdade há mais ou menos seis meses”, acrescentou.

A delegacia do município já solicitou o pedido de prisão preventiva. O preso será encaminhado a audiência de custódia a ser realizada na capital sergipana onde ficará a disposição do Poder Judiciário.