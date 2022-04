Ação conjunta prende homem em flagrante por roubo de motocicleta em Itaporanga D’Ajuda

Policiais civis e militares do município de Itaporanga d’Ajuda, em mais uma ação conjunta, prenderam em flagrante Alisson Alves Cerqueira, suspeito de ter roubado uma motocicleta no povoado Sapé. A investida criminosa ocorreu no dia 12 e ação policial nessa quarta-feira (13), no povoado Coruja, também em Itaporanga d’Ajuda.

De acordo com as informações policiais, fingindo ser cliente de uma mercearia no Povoado Sapé, em Itaporanga d’Ajuda, o suspeito roubou uma motocicleta e um celular de um cliente. Cerca de 40 minutos após o roubo, ele teria abandonado a motocicleta nas proximidades.

Logo depois da comunicação do fato, os policiais iniciaram diligências a fim de localizar o autor do roubo. Nessa quarta-feira, as equipes obtiveram êxito e prenderam Alisson Alves Cerqueira.

Com a elucidação do crime e a prisão do suspeito, os policiais conseguiram localizar e apreender um simulacro de arma de fogo utilizado no crime e recuperar o celular subtraído da vítima.

Alisson Alves Cerqueira tem uma extensa ficha criminal. Conforme o apurado pelas equipes policiais, ele já foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Alisson Alves foi autuado pelo crime de roubo e encontra-se à disposição da Justiça.