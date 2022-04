Um homem morreu e dois policiais ficaram feridos durante operação em Itabaiana

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que foi deflagrada, na manhã desta segunda-feira (18), uma operação para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na região da cidade de Itabaiana.

Na ação policial, deflagrada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) e pala Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), foi localizado um homem conhecido como “Nissinho Boiadero”.

De acordo com as informações policiais, o investigado era conhecido pela prática de tráfico de drogas e roubos, além de ter envolvimento com roubo a bancos. No cumprimento do mandado de prisão, o investigado foi atingido, socorrido, mas não resistiu e veio a óbito.

Durante a ação policial, dois policiais foram atingidos, mas sem gravidade. Um deles foi atingido com um disparo na região da perna e outro por estilhaços de arma de fogo. Ambos não correm risco de morte.