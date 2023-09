Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas. A ação policial, que contou com o apoio da Delegacia de Malhada dos Bois e do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), ocorreu nessa terça-feira, 26, em Propriá.

Segundo o delegado Regional de Propriá, Ruidiney Nunes, o suspeito, que estava sendo investigado há algum tempo, é conhecido por praticar tráfico de drogas na cidade. O investigado foi preso em flagrante.

“Com ele foram encontradas porções de substância semelhante à cocaína, à maconha e ao crack, a droga estava estava uma parte já fracionada para venda e a outra parte ainda estava em porções maiores e enterrada no quintal da residência do suspeito”, relatou.

Ainda segundo o delegado, o homem preso já responde na justiça por tráfico ilícito de drogas. “No momento da prisão, ele estava em uma residência na rua do gás, em Propriá”, acrescentou Ruidiney.

O suspeito foi conduzido para a delegacia Regional de Propriá para lavratura do auto de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da justiça.

A Polícia Civil informa que qualquer informação sobre atividades criminosas devem ser repassadas para o Disque-Denúncia, no telefone 181, o sigilo é garantido.