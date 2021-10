Ação conjunta prende suspeito de tráfico de drogas em Rosário do Catete

- Advertisement -

A Polícia Civil de Rosário do Catete, em ação conjunta com a Força Tática do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Alef Alves Santos. O fato ocorreu na tarde dessa segunda-feira (4), em Rosário do Catete.

De acordo com informações policiais, Alef estava sendo investigado pela prática de tráfico de drogas e organização criminosa voltada para o narcotráfico. O processo judicial tramita no município de Barra dos Coqueiros.

Segundo apurado no decorrer das investigações, Alef Alves tem histórico criminal por roubo majorado praticado com outras pessoas e uso ilegal de arma de fogo. Ele já se encontra à disposição da Justiça.