Três homens morrem em operação policial para desarticular grupo que ameaçava e extorquia fazendeiros

Em operação conjunta entre as polícias Civil e Militar, foi deflagrada, na manhã desta sexta-feira (8), a Operação Macellum. O objetivo da ação policial foi o cumprimento de mandados de busca e apreensão no âmbito de investigações sobre um grupo criminoso que vinha aterrorizando fazendeiros e a população da região de Tomar do Geru. Até o momento, foram registradas apreensão de armas de fogo, drogas, dinheiro e três homens entraram em confronto com as equipes policiais e vieram a óbito.

Segundo o delegado Daniel Mattos, nos últimos meses foram recebidas denúncias sobre um grupo que atuava com crimes de extorsão, tráfico de drogas e associação criminosa.

“Eles extorquiam pequenos fazendeiros de Tomar do Geru, exigindo quantias mensais. E eles ameaçavam caso não houvesse o pagamento. Eles andavam armados e usavam as armas para constranger a população”, detalhou.

Na operação, foram localizados Roberto da Silva Santos, Edmilson da Silva Santos e Adailton da Silva Santos.

O nome da operação, Macellum, significa matadouro, em latim. O nome foi aplicado à ação policial justamente em alusão à localidade onde o grupo criminoso atuava no município de Tomar do Geru.

Participaram da operação o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), Polícia Civil de Umbauba, Polícia Civil de Boquim, Polícia Civil de Propria.