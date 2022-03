Ação rápida de intervenção e negociação frusta roubo com refém em Itabaiana

Em negociação rápida feita pelo 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) e pela Delegacia Regional de Itabaiana foi concluída sem feridos uma ocorrência de roubo com refém em Itabaiana. A ação policial resultou na prisão de três homens e na apreensão de uma pistola e dois carregadores de arma. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (23).

De acordo com as informações policiais, inicialmente foi comunicado que dois homens estavam cometendo roubo com refém em uma loja de vestuário na saída para o povoado Candeias.

A equipe policial foi para o local, inicialmente com duas viaturas da Força Tática. A Polícia Civil também foi acionada e iniciou-se as negociações. No local, foi constatado que se tratava de cinco homens no roubo.

Um dos autores do crime estava armado dentro da loja com a proprietária sendo mantida refém. Em uma casa vizinha, outro homem mantinha o filho da vítima refém com um objeto cortante.

As negociações foram mantidas e com a presença da mãe de um dos autores do crime, da imprensa e com a intervenção da negociação policial três homens foram presos ao final da ação policial. As buscas seguem para chegar a outros envolvidos no crime.