ACIDENTE AÉREO: Corpo de piloto ainda não foi encontrado

NOTA (atualização às 08h20)

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que, sobre a queda de uma aeronave de pequeno porte, que ocorreu na manhã desta quinta-feira, 6, em um manguezal do bairro Atalaia, a operação de resgate do piloto foi retomada na manhã desta sexta-feira, 7. Durante a noite de ontem, por volta das 20h, a aeronave foi içada com um guindaste, mas não foi encontrado nenhum corpo na aeronave.

A ocorrência teve início por volta das 11h. O piloto da aeronave saiu da cidade de Unaí (MG) com destino a Aracaju, onde deixou um passageiro. Após o desembarque, a aeronave foi abastecida e o piloto decolou com destino à cidade mineira. Ainda no processo de decolagem, a aeronave apresentou pane e o piloto comunicou aos operadores do aeroporto de Aracaju. Instantes após o contato houve a queda.

Logo após o acionamento pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), foram direcionadas equipes do Grupamento Tático Aéreo (GTA), Corpo de Bombeiros (CBM), Polícia Militar e Polícia Civil. Inicialmente, as equipes de mergulho do CBM adentraram o local e tiveram acesso, apenas, à parte traseira da cabine da aeronave, onde não foi encontrado nenhum corpo.

A parte frontal da aeronave estava soterrada no mangue e os destroços, conforme informado pelo GTA, encontravam-se num raio de 50 metros da queda da aeronave. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Defesa Civil, contratou um guindaste. As equipes fizeram as amarras na carcaça da aeronave para poder fazer o içamento seguro do equipamento. Ao todo, atuam na ocorrência 33 bombeiros militares.

Equipes do Quartel do Comando Geral (QCG), da unidade de Nossa Senhora do Socorro, e da Unidade Escola também atuam na operação de resgate. A Polícia Federal também acompanha a operação. Os órgãos de fiscalização também estão acompanhando as investigações para elucidar as causas do acidente.