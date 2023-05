Nesse sábado, 13, e no domingo, 14, a Polícia Militar do Estado Sergipe prendeu quatro suspeitos por violência doméstica. Os casos aconteceram em Aracaju, Itabaiana e Nossa senhora do Socorro.

Na manhã do último sábado, 13, um suspeito foi preso no Bairro Siqueira Campos, Zona Oeste da capital. No momento, a vítima relatou que foi agredida com golpes na face e com um capacete.

No mesmo dia, um homem foi preso após ameaçar a companheira no Bairro Riacho Doce, em Itabaiana, região Agreste do estado. Segundo a mulher, durante uma discussão, o suspeito tentou jogar brasa no rosto dela, e, constantemente, usa uma faca para ameaçá-la de morte.

Ainda no sábado, um homem de 18 anos foi preso no Conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro, suspeito de agredir os pais. As vítimas ainda relataram que também eram ameaçadas de morte pelo filho.

Já no domingo, 14, outro suspeito foi preso no Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. Conforme as informações, ele agrediu a ex-companheira com vários socos no rosto e afirmou que ia matá-la.

Um caso foi encaminhado à Delegacia de Itabaiana e três ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) para procedimentos.

Fonte: Ascom PM