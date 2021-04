Após troca de informações entre Ciopac e PC de Carmópolis, suspeito de roubo é preso em Glória

Como resultado da troca de informações entre a Delegacia de Carmópolis e a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), foi cumprido o mandado de prisão de Williames Vieira dos Santos, conhecido como “Francisquinho”. Ele é suspeito de roubo em General Maynard. A detenção ocorreu na noite dessa terça-feira, 6, em Nossa Senhora da Glória.

De acordo com o delegado Samuel Oliveira, as investigações dão conta de que no dia 8 de janeiro deste ano, o suspeito, acompanhado de Rafael Santos Silva, de Cleiton Domingos dos Santos e de um adolescente, de posse de arma de fogo, renderam um casal de idosos. O grupo então roubou a mercearia das vítimas, localizada num povoado de General Maynard.

Foram representadas as prisões preventivas dos investigados. Com o deferimento das decisões judiciais, pela Justiça de Carmópolis, foi preso Rafael Santos Silva, na sexta-feira, 30 de março. Com a detenção dele, chegou-se à informação de que Williames estaria em Nossa Senhora da Glória, na casa da esposa. O suspeito foi localizado e a prisão realizada nessa terça-feira, 6.

As buscas seguem para chegar à localização de Cleiton Domingos dos Santos e para cumprir o mandado de internação contra o adolescente. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.