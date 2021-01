Atlético Gloriense anuncia Caio Simões como Técnico da equipe na Série A

Campeão da Série A2 pelo America de Pedrinhas em 2019, o técnico chega com a responsabilidade de conduzir a equipe em seu primeiro ano na Elite do Sergipano.

Aos 31 anos, o Recifense Caio Simões será o treinador do Atlético Glóriense, na série A do Campeonato Sergipano. Filho do saudoso Maurício Simões, o técnico conhecido como o Rei do Nordeste, Caio chega para fazer história na cidade de Nossa Senhora da Glória, haja vista que o clube é Debutante na Elite do Futebol Sergipano. O novo comandante estava comandando o sub20 do Confiança.

A estréia acontecerá no dia 20 de fevereiro contra a equipe do Confiança em Aracaju. O segundo jogo será em casa, com data ainda a ser definida.

Carreira

Natural de Recife (PE), Caio Simões foi vice-campeão sergipano sub-20 no Sergipe em 2019. Em 2017, disputou a Copa SP e conseguiu passar da fase de grupos. No mesmo ano, foi campeão invicto no sub-18 e sub-19, garantindo vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. Já em 2015, ele foi vice-campeão estadual sub-19 no Estanciano.

Profissionalmente, Simões já dirigiu o Vera Cruz-PE, Estanciano-SE, Tapajós-PA, Paraense e América de Pedrinhas, onde foi campeão invicto da Série A-2 do Sergipano. Como auxiliar, já trabalhou no próprio Confiança, Sergipe, Botafogo-PB, Salgueiro-PE, Vera Cruz-PE, Central-PE e Picos-PI.

*Com informações do Globo Esporte