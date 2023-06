A corrida para a próxima eleição do Atlético Gloriense começa a tomar forma. Na última sexta-feira (16), ocorreu o lançamento de mais uma candidatura. Trata-se de Mário do Ponto Banese, ex-presidente do clube.

Mário foi o presidente responsável por impulsionar o clube rumo à elite do futebol sergipano, trazendo de volta uma equipe que estava inativa oficialmente há alguns anos. O vice escolhido foi Oderlan Santiago, que faz parte da atual diretoria e conta com o apoio de pessoas próximas ao clube.

“Decidi aceitar o convite de Mário porque o Atlético precisa dar continuidade a um trabalho sério, que não começou agora, mas que vem sendo desenvolvido há anos”, explicou Oderlan em entrevista ao Soudesergipe.

No evento, também estiveram presentes os representantes da Federação Sergipana de Futebol: Reginaldo Gouveia (Federação) e Cardozinho (representando todos os funcionários da Federação). Além disso, marcaram presença Hyago França, ex-presidente do Confiança e atual vice-prefeito de Carmópolis, juntamente com os vereadores Tatiu, Ivone das Aningas, Karina Verissimo e Tita.

Alguns sócios fundadores estiveram presentes e tiveram a oportunidade de falar durante o evento. O presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, não pôde comparecer, mas enviou representantes e um vídeo em apoio à candidatura de Mário.