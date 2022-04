Atualizada às 9h30: Polícia deflagra operação e identifica investigado envolvido com roubo a bancos

Atualizada às 9h30 – A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que foi deflagrada, na manhã desta segunda-feira (18), uma operação para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na região da cidade de Itabaiana. As equipes policiais se identificaram e, mesmo assim, o investigado, Elenilson Correia Costa, municiado de uma espingarda calibre 12, fez diversos disparos, ocorrendo uma intensa troca de tiros.

Na ação policial, deflagrada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) e pela Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), foi localizado Elenilson Correia Costa, conhecido como “Nissinho Boiadero”.

De acordo com o delegado Wilkson Vasco, o investigado era conhecido pela prática de tráfico de drogas e roubos, além de ter envolvimento com roubo a bancos. No cumprimento do mandado de prisão, o investigado foi atingido, socorrido, mas não resistiu e veio a óbito.

Elenilson Correia Costa já havia sido condenado por porte e posse ilegal de arma de fogo com a participação de outras pessoas, além de ser investigado por receptação, roubo majorado e associação criminosa.

Pela Polícia Federal, ele respondia por assalto a bancos, roubo de carro, porte ilegal de arma, falsidade ideológica e formação de quadrilha.

“Nós tínhamos a informação de que chegaria uma carga de armas de fogo e drogas. Então, foi requerido o mandado de busca e apreensão. Assim que chegamos no local, fomos recebidos com dezenas de disparos de espingarda calibre 12”, detalhou o delegado.

Durante a ação policial, dois policiais foram atingidos, mas sem gravidade. Um deles foi atingido com um disparo na região da perna e outro por estilhaços de arma de fogo. Ambos não correm risco de morte.