EXCLUSIVO: Pai diz que filhas foram abusadas sexualmente por padrasto e cobra por justiça

Em entrevista exclusiva, o senhor Cenir (sena), falou sobre os abusos que suas filhas teriam sofrido por parte do companheiro de sua ex-esposa.

Durante entrevista, o Sr. Cenir diz que a mãe das crianças foi conivente com o ato e que tudo foi comprovado através de exames. ” Ele (O abusador) sempre dava banho na mais nova, quando a mais velha desconfiou, dai ela entrou no banheiro e pegou o homem no ato, ele disse que a partir daquele momento seria com ela”.

Cenir cobra por justiça e diz que a mãe das crianças convive com o homem até hoje. Há relatos de que eles estão foragidos.

O Fato ocorreu no povoado Gavião em Graccho Cardoso.