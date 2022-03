Campanha Coma Mais Peixe alcançou mais de 450 mil pessoas em um ano

A campanha Coma mais Peixe é iniciativa da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) com o apoio de empresas associadas. O principal objetivo é fomentar o consumo do peixes de cultivo no país

De forma dinâmica, a campanha Coma Mais Peixe (@comamaispeixe_br) conquista cada vez mais os usuários das redes sociais – especialmente Instagram, Facebook e YouTube. Ao longo dos últimos 12 meses (março de 2021 a fevereiro de 2022) foram alcançadas mais de 450 mil pessoas. O sucesso da campanha deve-se ao conteúdo diversificado, com informações sobre o mercado, receitas com peixes, curiosidades e ações especiais.

E não para por aí. A Coma Mais Peixe também abre caminho para ações solidárias. No último ano, várias entidades assistenciais da Grande São Paulo receberam doações de tilápia dos parceiros da campanha. São elas: SAICA Estrelas de Bom Jesus (São Paulo, SP), Lar Bussocaba (Osasco, SP) Casa da Criança Betinho (São Paulo, SP), Centro Social Carisma (Osasco, SP) e Remar Brasil (São Paulo, SP).

Além das doações, a iniciativa da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) também fomenta o consumo de peixe por meio da divulgação de receitas e ações de especialistas, chefs, nutricionistas e influenciadores. No total, foram 52 opções de consumo de peixes divulgados para os usuários com opções de pratos assados a refogados. Dentre os que vestiram a camisa da Coma Mais Peixe – literalmente – está a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, durante sua participação no International Fish Congress &Fish Expo Brasil, em novembro do ano passado.

As Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio também foram palco dos benefícios do consumo de peixes de cultivo do Brasil. A @comamaispeixe_br patrocinou as atletas Suellen Altheman (judô) e Andressa Morais (lançamento de disco) e os para-atletas Bruno Carra (halterofilista) e Carlos Viana (para-triatlo) que receberam kits da campanha e reforçaram a importância desta proteína essencial para a manutenção da saúde.

“Os resultados são fantásticos. Vemos maior de oferta de peixes de cultivo nos supermercados, com opções que vão desde peças porcionadas até iscas congeladas. Ou seja, o olhar para o consumo está mudando e esse movimento tende a proporcionar muitos benefícios para o mercado como um todo, e, especialmente, para a saúde dos consumidores”, comenta Francisco Medeiros, presidente executivo da Peixe BR.

As empresas apoiadoras da campanha Com mais Peixe ao longo dos últimos 12 meses são: Alttech, Elanco, Aquabel, Guabi, Tilabras, Aquavita, Copacol, Phibro, Cristalina, AquaAmérica, Ambar Amaral e GeneSeas.

