Carlos Alberto Dias acredita em estreia positiva do Atlético Gloriense

Time do ex-meia recebe o Lagarto FC, em jogo que tende a ser bem difícil

O Atlético Gloriense abre a sua participação no Campeonato Sergipano – 2022, enfrentando o Lagarto FC, neste domingo (23 de janeiro), às 16h (de Brasília), no estádio Municipal Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória (SE). O técnico Carlos Alberto Dias acredita numa boa estreia para buscar os três pontos, jogando ao lado da sua torcida.

“As expectativas são as melhores possíveis, estou bastante confiante na evolução do grupo nas três semanas que tivemos de pré-temporada. O grupo cresceu bastante nas partes física, técnica e tática. Agora, é colocar isso em prática na partida, chegou o momento, que é muito importante e todos os jogadores gostam, ou seja, a competição. Esta é estreia difícil”, comentou Dias.

“Vamos contar com o apoio dos nossos torcedores, já que teremos pela frente uma equipe qualificada, mas temos totais condições de estrear bem para buscar algo maior dentro da competição. Vamos pensar passo a passo e jogo a jogo, sempre passando muito confiança ao meu grupo de atletas, já que confio muito neles, que sabem disso”, acrescentou.

“Temos que ser uma equipe competitiva, com intensidade alta nos dois lados do campo para iniciarmos positivamente o Campeonato Sergipano”, completou Carlos Alberto.

O Campeonato Sergipano – 2022 terá três etapas distintas: fase de grupos, semifinal e final. Na inicial, as equipes do Grupo A enfrentam as do Grupo B, em turno e returno. Na semifinal o duelo acontece entre os dois melhores classificados da mesma chave, em confrontos de ida e volta. Os vencedores se encaram na final, também em dois jogos.

Na primeira fase, o Atlético Gloriense figura no Grupo A, ao lado do Clube Sportivo Sergipe (Aracaju), Associação Olímpica de Itabaiana (Itabaiana), AD Freipaulistano (Frei Paulo) e América FC (Propriá). Já o Grupo B está assim: AD Confiança (Aracaju), Lagarto FC (Lagarto), Sociedade Boca Júnior FC (Cristinápolis), Centro Sportivo Maruinense (Maruim) e Falcon FC (Barra dos Coqueiros).

Foto: Divulgação