Carlos Alberto Dias é o novo técnico do Atlético Gloriense

Treinador chega para sua terceira passagem no clube sergipano

O Atlético Gloriense-SE anunciou a contratação do técnico Carlos Alberto Dias, visando à temporada de 2022. O treinador tem muito história no clube, pois foi o comandante no acesso à divisão de elite do futebol sergipano e também na manutenção da equipe na primeira divisão.

Com todo esse histórico, Dias chega animado para mais um desafio na sua caminhada como treinador. “Estou extremamente grato pela oportunidade, pois o Atlético Gloriense é um clube que tenho o maior respeito”, comentou.

Ao longo de sua carreira, Carlos Alberto Dias, de 54 anos, comandou o Tigres do Brasil-RJ, Gama-DF, Paragominas-PA, Frei Paulistano-SE e Castanhal-PA, além do próprio Atlético Gloriense.

Foto: Divulgação