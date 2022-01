Carlos Alberto Dias já trabalha com elenco do Atlético Gloriense na pré-temporada

Treinador quer iniciar bem o Campeonato Sergipano em 23 de janeiro

O técnico Carlos Alberto Dias já está trabalhando com o elenco do Atlético Gloriense na pré-temporada, visando à disputa do Campeonato Sergipano – 2022. O time de Nossa Senhora da Glória abre sua participação no estadual recebendo o Lagarto FC, no dia 23 de janeiro (domingo), às 16h (de Brasília), no estádio Municipal Editon Oliveira da Silva (Oliveirão).

“Iniciamos os trabalhos na segunda-feira (03 de janeiro) e estamos treinando em dois períodos até sábado (07 de janeiro), buscando o melhor condicionamento físico para os atletas, sem esquecer das questões técnicas e táticas, visando começar bem o campeonato. Teremos um jogo extremamente complicado na estreia e vamos buscar estar próximo do ideal, pelo menos na parte física, nos 20 dias que temos que pré-temporada”, comentou Dias.

“Já conheço o grupo, sei das qualidades de cada jogador, mas precisamos dar ênfase às questões táticas e técnicas, além de pensar no físico, como já citei. Queremos estrear positivamente diante do Lagarto, que é um time difícil, assim como devem ser os demais adversários, pois a tendência é de uma disputa equilibrada”, acrescentou o ex-meio-campista.

O Campeonato Sergipano – 2022 terá três etapas distintas: fase de grupos, semifinal e final. Na inicial, as equipes do Grupo A enfrentam as do Grupo B, em turno e returno. Na semifinal o duelo acontece entre os dois melhores classificados da mesma chave, em confrontos de ida e volta. Os vencedores se encaram na final, também em dois jogos.

Na primeira fase do estadual, o Atlético Gloriense figura no Grupo A, ao lado do Clube Sportivo Sergipe (Aracaju), Associação Olímpica de Itabaiana (Itabaiana), AD Freipaulistano (Frei Paulo) e América FC (Propriá). Já o Grupo B está assim: AD Confiança (Aracaju), Lagarto FC (Lagarto), Sociedade Boca Júnior FC (Cristinápolis), Centro Sportivo Maruinense (Maruim) e Falcon FC (Barra dos Coqueiros).

“Vamos buscar algo maior no Campeonato Sergipano. A ideia é essa e teremos esse propósito em mente. Isso foi passado ao grupo para que os jogadores tivessem um entendimento maior sobre essa questão. O que é a competição e queremos. Estamos cientes que é necessário trabalhar muito para alcançar os nossos objetivos”, finalizou Carlos Alberto Dias.

Foto: Divulgação