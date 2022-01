PC de Carira prende idoso indiciado por engravidar uma familiar menor de idade

Policiais civis da Delegacia Regional de Carira deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um idoso de 68 anos, indiciado por engravidar uma familiar de 15 anos. O mandado foi cumprido na cidade carirense.

Segundo informações relatadas pelas autoridades policiais, a paternidade ― constatada através de teste de DNA ― foi mantida em segredo pela vítima, por medo de desencadear complicações ao indiciado. Durante o interrogatório, o autor do crime confessou que manteve duas relações sexuais com a adolescente, mediante aliciamento por dinheiro, e que a última destas teve como resultado a gestação.

Ainda na investigação, o idoso informou que também manteve, no passado, relações sexuais com a mãe da vítima, na ocasião menor de idade. Estas informações foram confirmadas pelos envolvidos, sendo o mandado de prisão cumprido. O preso será encaminhado nesta quinta-feira para sua audiência de custódia, em Aracaju, e ficará à disposição do Poder Judiciário