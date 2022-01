Cheia no Rio São Francisco deixa pelo menos 14 municípios sergipanos em alerta

A Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) alertou 33 prefeituras de municípios ribeirinhos, em quatro estados do nordeste, sobre a cheia no Rio São Francisco.

A Chesf afirmou que está procedendo operação de controle de cheia no Rio São Francisco a partir do maior reservatório do Nordeste, Sobradinho (BA), e divulgou, com antecedência, o aumento da vazão, com abertura de comportas (vertimento), para que as autoridades municipais pudessem se organizar, dentro da agilidade necessária para a situação.

Além de ter contatado prefeituras e defesas civis municipais, a Chesf informou que vem dando ampla divulgação sobre as vazões programadas, informando que desde o dia 12, vem aumentando a liberação de água dos reservatórios em 500 metros cúbicos por segundo (m³/s) a cada dois dias. No dia 24, as usinas hidrelétricas de Sobradinho (BA) e Xingó (AL) estarão liberando 4.000 m³/s.

Por não haver vazão nesse patamar há 12 anos, a Chesf divulgou para autoridades, imprensa e publicou no seu site informações sobre as localidades onde há pontos sensíveis a vazões a partir de 2.500 m³/s, para que a sociedade e os órgãos públicos competentes façam o acompanhamento e tomem medidas para garantir a segurança.

Confira as cidades ribeirinhas já contatadas pela Chesf:

Baixo São Francisco:

– Penedo-AL

– Pão de Açúcar-AL

– Belo Monte – AL

– Olho D’Água do Casado-AL

– Porto Real do Colégio-AL

– Piaçabuçu-AL

– Piranhas-AL

– São Brás-AL

– Igreja Nova – AL

– Traipu – AL

– Propriá – SE

– Amparo do São Francisco – SE

– Brejo Grande – SE

– Canhoba – SE

– Canindé do São Francisco – SE

– Gararu – SE

– Ilha das Flores – SE

– Monte Alegre de Sergipe – SE

– Nossa Senhora de Lourdes – SE

– Nossa Senhora da Glória -S E

– Neópolis – SE

– Poço Redondo – SE

– Porto da Folha – SE

– Telha – SE

Informações da Chesf