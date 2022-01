Chesf anuncia vazão da usina hidrelétrica de Xingó que pode atingir maior volume desde 2009

A Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) divulgou nesta terça-feira, 11, a programação para escoamento dos reservatórios das hidrelétricas de Xingó, na divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas, e de Sobradinho, na Bahia, e alertou as comunidades ribeirinhas sobre a elevação do nível do rio. Segundo a companhia, a medida foi divulgada em carta circular e informa que a partir desta quarta-feira, 12, a vazão do rio irá aumentar e, consequentemente, a profundidade será maior e a correnteza mais forte.

Ainda de acordo com a Chesf, os moradores das cidades banhadas pelo Rio São Francisco devem ficar atentos e tomar precauções ao nadar, pescar e realizar atividades em geral nas águas do Velho Chico. Além disso, as construções irregulares às margens da rio devem ser desocupadas como medida preventiva.

A Chesf explicou que foi observado um aumento no volume de água em decorrência das chuvas dos últimos dias. A nota técnica destaca que este volume de vazão não é observado desde 2009.

“Tendo em vista que a Bacia do Rio São Francisco vivenciou um longo período de baixa hidraulicidade e que vazões liberados do Reservatório de Sobradinho da ordem de 4000m³/s não são observadas desde o ano de 2009, é fundamental chamar atenção para a importância da não ocupação de áreas ribeirinhas situadas na calha principal do rio, haja vista o período úmido em curso e a possibilidade de elevação das vazões para valores acima de 4000m³/s, a depender da evolução do quadro de chuvas na Bacia”, traz um trecho do informativo.

Com informações da Chesf