Chuvas causam danos em Embu das Artes e Taboão da Serra

As fortes chuvas que caíram neste domingo (10) na região metropolitana de São Paulo causaram a queda de um muro na cidade de Embu das Artes. A pressão derrubou totalmente uma casa e parcialmente outra no Jardim Sílvia. Ambas foram interditadas pela Defesa Civil do município.

Segundo a prefeitura de Embu das Artes, mais nove casas foram atingidas pelos alagamentos. A prefeitura auxiliou nas necessidades emergenciais e equipes da Secretaria de Serviços Urbanos estão realizando a limpeza do local.

“A prefeitura de Embu das Artes comunica que há no local uma obra da Sabesp recente e que, aparentemente, foi feita de forma irregular e pode ser a desencadeadora do problema. A prefeitura aguarda um posicionamento da Sabesp”, informou a prefeitura por nota.

Em Taboão da Serra, cidade vizinha de Embu das Artes, houve danos, mas segundo a prefeitura foram poucos. “O Córrego Pirajuçara transbordou na Rua Siderópolis, no Jardim Leme, deixando a via interditada por um curto período de tempo. De acordo com a Defesa Civil não houve deslizamentos e nenhuma casa foi afetada”.

A prefeitura informou ainda que a nova administração municipal trabalha desde a posse, no dia 1 de janeiro, para minimizar o efeito da chuva na cidade, com a limpeza dos bueiros.

“Só na primeira semana foram retiradas 500 toneladas de entulho de vias da cidade. A prefeitura pede a colaboração dos moradores para que não joguem nas vias entulho ou materiais em desuso, pois estes itens são levados pela chuva e, consequentemente, acabam nos rios ocasionando transbordamentos”, diz a nota.