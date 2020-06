Ciopac atende caso de violência doméstica em Nossa Senhora da Glória

Na noite dessa sexta-feira, 29, a Companhia Independente de Operações Especiais em Área de Caatinga (Ciopac) atendeu um caso de violência doméstica no município de Nossa Senhora da Glória. A ação ocorreu após a denúncia da própria vítima.

De acordo com as informações, a vitimada compareceu à sede da Companhia pedindo ajuda, relatando que teria sido agredida fisicamente e expulsa de casa pelo seu companheiro. O agressor, ainda, não estava permitindo o seu retorno para pegar seus documentos, roupas, objetos e aparelho celur.

De acordo com as informações, diante da situação, uma equipe se deslocou até o endereço, constatou o fato, localizou e deteve o suspeito. Foi feita a condução dos envolvidos para a Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória, a fim de que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

