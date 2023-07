Na última quarta-feira, 12 de julho de 2023, ocorreu na Câmara de Vereadores de Nossa Senhora da Glória a Assembleia Geral Ordinária para a eleição de uma nova Diretoria Executiva.

Por meio de uma votação presencial, compareceram 22 sócios com direito a voto. A nova Diretoria Executiva do Clube, responsável pela gestão 2024/2026, foi eleita. A chapa encabeçada por Mario do Ponto Banese recebeu todos os votos.

O presidente Gabino Barros, juntamente com sua diretoria, decidiu antecipar a eleição para que a nova diretoria tivesse tempo suficiente para se preparar para a Copa São Paulo e o Campeonato Sergipano.

Veja como ficou composta a nova diretoria para o próximo triênio

Presidente: Mário do Ponto Banese

Vice-presidente: Odelan Santiago

Conselho Deliberativo:

Presidente: Vieira Neto

Vice-presidente: Normando

Secretário Geral: Almiro do Sebrae

Conselho Fiscal:

Presidente: Adalto Casa do Campo

Vice-presidente: Pablo Emanuel

Secretário: Rodrigo Quaresma

Futebol Profissional:

1°. Gerente: Tailson

2° Gerente: Zominho

Secretário Geral: Tiago da Cohab

Departamento Base

Gerente: Victor da Padaria

Vice: Gilvan de Tonho Piduca

Secretário: Nibaldo

Diretor de Imprensa: Valter Freitas

Diretor de Marketing: Maycon Fernandes