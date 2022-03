Condutor de caminhão que se envolveu em atropelamento fatal de criança se apresenta à Polícia Civil

O condutor do veículo coletor de lixo que se envolveu no atropelamento fatal de uma criança se apresentou na Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), na capital, nessa segunda-feira (28). O acidente vitimou Ruan Barros dos Santos, 8, na sexta-feira (25), em Nossa Senhora Aparecida.

Nessa segunda-feira, o advogado do condutor informou que o cliente estava em Aracaju e desejava se apresentar. Então, o delegado solicitou que ele procurasse a Copci, onde ele prestou depoimento que foi enviado à Delegacia de Nossa Senhora Aparecida.

O caso foi inicialmente registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O condutor do veículo prestou depoimento ao lado de seu advogado e em seguida foi liberado, uma vez que não estava em estado de flagrante.

De acordo com a versão do condutor, a criança vinha em uma bicicleta de cabeça baixa e ele ainda tentou acelerar o caminhão para que o veículo saísse da rota de colisão, mas que ainda assim a criança colidiu na lateral.

O condutor trabalhava com outras duas pessoas que não estavam no veículo pois faziam a coleta do lixo. Segundo o condutor, após o acidente ele parou o veículo, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não ficou no local temendo por sua integridade física diante dos populares que começaram a culpá-lo.

A Polícia Civil aguarda o laudo do Instituto de Criminalística que esteve no local do acidente e registrou todas as circunstâncias do sinistro. O laudo norteará as conclusões do inquérito policial.