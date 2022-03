Confiança fica no empate com o Atlético Gloriense e corre o risco de sair da zona de classificação para a semifinal

Com o resultado, o Atlético Gloriense caiu para a quarta posição do Grupo A, com 12 pontos, sendo superado pelo Freipaulistano no número de vitórias. O Touro do Sertão também viu as chances de classificação ficarem praticamente impossíveis, pois a equipe pode apenas empatar em número de pontos com o Sergipe, que tem ainda mais dois jogos, e ainda precisa tirar uma grande diferença no saldo de gols. Além disso, ainda precisa torcer por um empate ou derrota do Freipaulistano na última rodada. O Confiança segue na vice-liderança do Grupo B, com 17 pontos, mas pode deixar a zona de classificação em caso de empate ou vitória do Lagarto.