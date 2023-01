FSF promove mudanças na tabela do Campeonato Sergipano

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) realizou alguns ajustes na tabela do Campeonato Sergipano da Série A1. As alterações foram públicas no expediente desta segunda-feira (16/01).

A partida entre Lagarto x Falcon sofreu modificação no horário. O duelo saiu das 18h para ás 20h, a alteração foi uma solicitação da diretoria do Lagarto. O jogo acontece no próximo sábado (21/01) e segue no estádio Paulo Barreto, em Lagarto. E é válido pela 2ª rodada do Sergipão Pixbet.

O outro ajuste foi na partida entre Confiança e Estanciano pela 4ª rodada do estadual. O duelo saiu do dia cinco e foi transferido para o dia quatro de fevereiro. A modificação foi em virtude da indisponibilidade da Arena Batistão na data prevista. A partida segue às 16 horas.

Após, o início do Sergipão Pixbet, a competição terá sequência na quarta-feira e será finalizada no domingo com jogos válidos pela 2ª rodada. Acompanhe os confrontos:

Quarta-feira (18/01)

15h15 – Estanciano x Sergipe, estádio Augusto Franco, em Estância

Sábado (21/01)

15h15 – Dorense x Itabaiana, estádio Ariston Azevedo, em N. Sra das Dores

16h – Confiança x Atlético Gloriense, Arena Batistão, em Aracaju

20h – Lagarto x Falcon, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Domingo (22/01)

16h – Freipaulistano x América de Propriá, estádio Adolfo Rolemberg, em Aracaju

FSF