Fernando Dourado está de volta ao Atlético Gloriense

O técnico Fernando Dourado, que teve passagem por vários clubes do Brasil, inclusive no Atlético Gloriense e também no exterior, teve sua volta confirmada ao clube da Capital do Sertão na noite da última quinta-feira.

Fernando Dourado tem 51 anos de idade e seu último clube foi o Sport Club Belém do Pará. O técnico já conquistou vários títulos em sua carreira, além de conquistar uma vaga para a Copa do Brasil.

O Atlético Gloriense inicia mais cedo o planejamento para a temporada 2023 e promete vim forte para buscar objetivos maiores.

A diretoria do clube espera um time mais competitivo e quem sabe buscar um titulo inédito em seu terceiro ano de primeira divisão.