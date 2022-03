Sergipe vence Itabaiana na 1ª partida das semifinais do Sergipão 1Xbet

segunda fase do Campeonato Sergipano da Série A1, teve início na noite desta quarta-feira (30/03) com o clássico entre Sergipe x Itabaiana, na arena Batistão, em Aracaju. Com a melhor campanha no estadual, o Itabaiana entrou em campo com a vantagem de jogar por dois resultados iguais. O time colorado foi o segundo colocado do grupo A, e precisava de um bom resultado.

Com a bola rolando no primeiro tempo, o clássico foi muito disputado e contou com boas jogadas das duas equipes. O Sergipe levou melhor e venceu por 2×0, com gols de Matheus (2x) aos 38 minutos do 1° tempo e aos 09 minutos do 2° tempo. Com a vitória, o time colorado tem a vantagem do empate e pode até perder por um gol de diferença na partida de volta das semifinais que garante vaga na fase final do Sergipano. O joga da volta será no sábado (02/04), ás 15h50, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana.

A primeira partida da outra decisão das semifinais será nesta quinta-feira, às 20h30, na arena Batistão, em Aracaju. O Confiança recebe a equipe do Falcon. O clube da Barra dos Coqueiros tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais para avançar de fase. O árbitro central será da FSF, Claudionor dos Santos Júnior. Os assistentes serão Cleriston Clay Barreto Rios – CBF e Rodrigo Guimarães Pereira – CBF. O quarto árbitro será Jackson Ribeiro Sobrinho – CBF.

Foto: Ascom/Sergipe

Fonte: FSF