Falcon vence o Atlético Gloriense e segue na briga pela classificação para a próxima fase do estadual

O Falcon recebeu o Atlético Gloriense, na Arena Batistão, pela oitava rodada do Campeonato Sergipano.

As duas equipes queriam a vitória para se manter na briga pela classificação para a semifinal, mas foi o Carcará quem levou a melhor. Ainda no primeiro tempo, Abner marcou o único gol da partida, que terminou em 1 a 0 para o Falcon.

Com o resultado, o Carcará se mantém na terceira posição do Grupo B, com 15 pontos, um a menos do que o líder Lagarto e o vice-líder Confiança. O Touro do Sertão continua na terceira posição do Grupo A, com 11 pontos.

O Falcon volta a campo no próximo sábado, contra o América de Propriá, no Miguel Queiroz-AL, às 15h15. No mesmo dia, o Atlético Gloriense encara o Confiança, às 16h, no Editon Oliveira. Ambas as partidas são válidas pela nona rodada do Campeonato Sergipano.

Fonte: G1/Se