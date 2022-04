Cope fecha laboratório de cocaína na Grande Aracaju

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), fecharam um laboratório de refino de cocaína no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu na tarde desta quarta-feira (13).

De acordo com as informações policiais, foi apreendida uma significativa quantidade de substâncias ilícitas, além de material utilizado para manipulação de entorpecentes. A ação também resultou na apreensão de cocaína.

Uma equipe do Instituto de Criminalística (IC) esteve no local com intuito de auxiliar nas investigações, realizando as perícias no material. Informações e denúncias sobre o tráfico de drogas podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).