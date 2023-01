Cope prende investigado por golpes de estelionato em Canindé

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), cumpriram dois mandados de prisão preventiva contra Marcelo Augusto dos Santos Gomes, 29, pelo crime de estelionato. A ação policial, que ocorreu na quarta-feira (18) e foi divulgada nesta sexta-feira (20), ocorreu na cidade de Canindé de São Francisco/SE.

De acordo com as informações policiais, Marcelo possuía dois mandados de prisão pelo crime de estelionato. No primeiro, ocorrido em Aracaju, a vítima vendeu um veículo Corolla ao investigado pelo valor de R$ 130 mil. Porém, apenas R$ 40 mil foram pagos.

Além disso, há notícias de que, posteriormente, Marcelo teria financiado o mesmo automóvel para terceiro e, dessa forma, auferiu vantagem econômica, sem saldar a dívida.

No segundo caso, na cidade de Propriá/SE, também em 2021, Marcelo se apresentava como dono de uma empresa de construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. O investigado convenceu uma vítima para participar de um sistema que prometia intermediar o pagamento das faturas de energia elétrica para obter descontos nos valores totais. A vítima repassou a Marcelo, mas não teve as faturas quitadas, já que o montante foi desviado.

No momento da abordagem, Marcelo se identificou com nome falso, e estava em posse de documentos de outras pessoas.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos nos crimes. Para isso, a população pode colaborar por meio do Disque-Denúncia 181.

A partir de agora, Marcelo está à disposição do Poder Judiciário, e posteriormente será encaminhado a uma unidade do sistema prisional.