Design de embalagens influencia na decisão de compra

A embalagem de um produto, além de ter como objetivo proteger seu conteúdo, pode ser uma importante estratégia de marketing para marcas atingirem bons resultados. De acordo com uma pesquisa realizada pela Two Sides Brasil, as embalagens influenciam a decisão de compra, com maior ou menor frequência, em 99% das situações. Para 32% dos entrevistados, esta influência seria constante e, para 41,75%, seria frequente.

Quando o foco são as características físicas da embalagem, o estudo apontou ainda que a capacidade de proteger o produto está em primeiro lugar (64%) nas respostas dos entrevistados. Além da experiência de compra e a visibilidade no ponto de venda, termos como cuidado com o meio ambiente também se mostraram importantes para a maioria dos consumidores.

Para falar mais sobre o processo de criação e design, o especialista Maurício Speranzini, diretor da Speranzini Design, empresa que atua no segmento há mais de 30 anos, responde algumas perguntas.

Qual é a importância da embalagem?

Maurício Speranzini – A embalagem é a forma de viabilizar um produto até chegar aos consumidores. Sua função básica é conter, proteger, transportar da produção, ponto de venda e ao local de consumo oferecendo conforto e comodidade. A embalagem deve, ainda, educar o usuário, informar as propriedades e seu conteúdo.

Como uma marca ou empresa consegue ser referência nesse segmento?

Maurício Speranzini – Um bom projeto de design de embalagem busca integrar a comunicação do produto às expectativas do consumidor. Isso é possível traduzir em forma de cores, imagens e textos. Em um primeiro momento conquista a atenção do consumidor e oferece a oportunidade para que o produto seja escolhido entre muitos outros de sua categoria. Depois, cria fidelização com a marca, sempre lembrada pelo consumidor por suas diferentes e criativas manifestações.

Qual o papel efetivo de quem cria esses designs?

Maurício Speranzini – Apesar do desenho ser a primeira parte que os consumidores enxergam, esta é a última etapa do trabalho. Um projeto deve conhecer em profundidade o produto e a empresa, suas possibilidades, cultura, objetivos, mercado, fornecedores, tecnologia, tendências e hábitos de consumo. Mas não é somente um trabalho visual, precisa estar atento à produção, logística, as informações técnicas, normas, textos legais, obrigatórios e arquivos sempre atualizados.

A partir deste conhecimento, busca-se materializar todo o contexto em produtos mais adequados, com custo benefício e factível para a realidade daquela empresa.

Existem tipos de embalagens para cada nicho de comercialização?

Maurício Speranzini – Para o supermercado, por exemplo, um produto é relevante na medida em que seja entendido seu propósito, diferenciais competitivos, tenha giro rápido, apresenta boa margem de contribuição, custo benefício, embalagem adequada, seja reconhecido, fidelize a marca, participe de campanhas, ações e espaços diferenciados. Ou seja, a embalagem é a protagonista do autosserviço, a forma que influencia o comportamento de compra e entrega resultados aos fabricantes.

Se o consumidor reconhece o produto pela embalagem, entende seu posicionamento e valor, isso pode fidelizar a preferência, pois facilitará a memorização no subconsciente como algo importante e do seu interesse.

Uma embalagem pode substituir campanhas publicitárias?

Maurício Speranzini – O mercado estima que 90% dos produtos presentes em um supermercado não possuem apoio de mídia relevante. Para comprovar esta informação é importante lembrar dos principais produtos do nosso dia a dia, sem levar em consideração os de alto consumo como automóveis, refrigerantes, cervejas, etc.

A embalagem precisa ser considerada como prioridade pois irá carregar a logomarca do produto ou da empresa, na medida em que sua forma e representação gráfica são representadas através de cores, imagens e textos que devem transmitir os valores e posicionamento daquela marca. Todos estes elementos devem ser utilizados nas manifestações do produto, seja em campanhas, sites, redes sociais, promoções, impressos, uniformes e muitas outras estratégias de marketing.

Website: http://www.speranzini.com.br