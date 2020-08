Coronavírus: Sergipe registrou 410 casos e um óbito

O boletim epidemiológico do coronavírus desta quarta-feira(12), tra registrado hoje. Em Sergipe, 65.865 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.653 morreram. Mais 20 óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados. Até o momento, 52.205 pacientes foram curados. Houve a exclusão de um óbito por alteração de endereço: de São Cristóvão para Porto Real do Colégio (AL).

São oito mortes de Aracaju, com cinco homens: adolescente de 13 anos, com doença neurológica crônica; 82 anos, sem comorbidades; 85 anos, com doença cardiovascular; 51 anos, com hipertensão; e 71, com diabetes, hipertensão, obesidade e doença renal crônica. As mulheres são: 80 anos, com hipertensão e neoplasia; 67 anos, com hipertensão, diabetes e obesidade; e 73 anos, com hipertensão.

No Interior ocorreram as outras 13 mortes. Em Itabaiana, três delas: dois homens, de 28 anos, com diabetes e doença renal crônica, e 34 anos, com hipertensão, cardiopatia e doença renal crônica; e mulher, 94 anos, com hipertensão e neoplasia. De Lagarto, duas mulheres, de 24 anos, com neoplasia e doença renal crônica, e 63 anos, com cardiopatia e hipertensão.

Em outros municípios: mulher, 53 anos, de Aquidabã, com neoplasia; homem, 66 anos, de Areia Branca, com diabetes e doença cardiovascular; mulher, 81 anos, residente de Campo do Brito, com cardiopatia e hipertensão; homem, 62 anos, de Estância, sem comorbidades; mulher, 88 anos, de Moita Bonita, com cardiopatia; criança do sexo masculino, de dez anos, moradora de Nossa Senhora do Socorro, com imunossupressão; homem, 82 anos, de Pacatuba, com diabetes, doença cardiovascular e doença renal crônica; e homem, 81 anos, de Simão Dias, com cardiopatia e doença pulmonar obstrutiva crônica.