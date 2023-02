Corpo de Fabiane Freitas é sepultado em Glória

O corpo de Fabiane de Freitas Sá, 41 anos, nascida no município de Porto da Folha, começou a ser velado no final da tarde desta última quarta-feira no povoado de Santa Rita em Nossa Senhora da Glória. O corpo chegou ao município por volta das 18h.

Fabiane estava morando e São Sebastião/SP há 18 anos e trabalhava como psicóloga em um programa social infantil da prefeitura.

Segundo informações, da prefeitura de São Sebastião ela estava sozinha em casa no momento do ocorrido.

O Corpo da vítima foi sepultado no Cemitério Paroquial da cidade no inicio da manhã desta quinta-feira.