Oito tipos de posts para contabilidade permitidos no Instagram

As redes sociais, como o Instagram, já fazem parte da rotina da maioria das pessoas. Além de ser um espaço virtual para o compartilhamento de fotos, vídeos e registro de momentos, o Instagram também pode ser uma ferramenta importante para divulgar serviços, inclusive contábeis. A plataforma acumula mais de um bilhão de usuários e, apenas no Brasil, já são mais de 100 milhões de perfis em atividade.

Os benefícios do uso profissional da rede social são diversos, na área da contabilidade não é diferente. O Instagram pode ser vantajoso para contadores que desejam alcançar um público maior e consolidar sua presença de mercado, inclusive aumentando a visibilidade.

No entanto, nem sempre é fácil compartilhar os conteúdos certos sem infringir as regras do Conselho de Contabilidade. Por isso, algumas dicas profissionais são bem-vindas na hora de entender como a rede social funciona e como utilizá-la em prol da divulgação de um perfil profissional.

O Brasil é um país muito ativo nas redes sociais, e logo os profissionais perceberam que o Instagram, por exemplo, era um terreno fértil para os potencializar os negócios. Por isso, a plataforma lançou o Instagram for Business (Instagram para negócios), uma fatia da rede social dedicada especialmente aos profissionais liberais – incluindo contadores – e também empreendedores, que mostra informações importantes sobre os seguidores e o engajamento.

Este formato de perfil comercial permite que o profissional de contabilidade potencialize seu perfil com a divulgação de dados como: endereço, telefone, links, categorias e descrição de um negócio.

E ainda, melhor que isso, no modo Perfil Profissional, do Instagram, você terá acesso a informações sobre os seguidores, como idade, gênero, localização, horários que mais acessam a plataforma, etc.

Para contadores que desejam crescer no Instagram, há múltiplas funções que ajudam a entender o comportamento dos seguidores e apostar nas publicações certas. Isack Wesller, especialista em marketing, CEO e criador da ferramenta Publiko diz que: “O primeiro passo é organizar o perfil profissional do contador para que ele possa se destacar em meio à concorrência. Além disso, é preciso ter uma boa estratégia de conteúdo, ter consistência na publicação diária de posts para construir autoridade e transmitir confiança aos seguidores, além de credibilidade e reconhecimento. Resumindo, ter um perfil bem configurado e conteúdos estratégicos diários é a base de tudo.”

Além disso, Isack Wesller diz que alguns passos são importantes para ter um perfil profissional capaz de viralizar na rede social, como:

definir estratégia de conteúdo;

publicar diariamente, todos os dias da semana;

diversificar o conteúdo para atingir seguidores com vários níveis de consciência sobre seus serviços;

utilizar ferramentas que facilitam o trabalho do contador nas redes sociais;

impulsionar os conteúdos certos e configurar o anúncio corretamente;

e interagir com o público.

Além disso, há outra dúvida muito comum entre os profissionais de contabilidade: o que pode e o que não pode ser compartilhado no Instagram, conforme o Código de Ética Profissional do Contabilista?

O Código indica que não é permitido anunciar, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, conteúdos que sejam comparativos com outros profissionais da classe, ou que diminuam algum outro profissional contador ou a Organização Contábil, sendo admitida a indicação de títulos, serviços oferecidos, trabalhos feitos, relação de clientes e especializações.

Portanto, os contadores não podem postar no Instagram:

Postagens de comparações com outros profissionais, escritórios ou serviços;

Promoções, ofertas e descontos;

Anúncios falsos ou de múltiplas interpretações;

Crítica ao trabalho de colegas, à Organização Contábil ou à classe.

Separamos 8 tipos de posts que podem ser úteis para profissionais de contabilidade, elas são exemplos do tipo de conteúdo permitido para contadores publicarem no Instagram

O especialista em marketing, Isack Wesller, recomenda que o contador compartilhe conteúdos, como:

1. Postagens que facilitem o dia a dia dos usuários, como: Como entender o diferencial da alíquota?” ou, “Como aprender a declarar o imposto de renda?

2. Publicações informativas, como: Quais foram as últimas alterações na aposentadoria pelo INSS?

3. Posts de alerta, por exemplo: CNPJ inapto: A receita federal pode cancelar seu CNPJ?

4. Postagens de curiosidades: “53 milhões de brasileiros (38%) realizam algum tipo de atividade empreendedora”;

5. Posts em formato de dicas, como: Qual a diferença entre Lucro Bruto e Lucro Líquido?

6. Informações importantes para empresários, por exemplo: Como funciona o cálculo de horas extras?

7. Postagens sobre temas atuais, relevantes para pequenos empreendedores, como: Inflação: Como ela pode impactar seu caixa? E como se prevenir?;

8. E postagens de humor, que se relacionem com assuntos em alta, não apenas da contabilidade, para atrair seguidores, mas de forma qualificada. Afinal, é importante ter entretenimento em meio aos conteúdos informativos, e a linguagem não deve ser excessivamente formal.”

Isack Wesller acrescenta ainda que: “atualmente existem também diversas ferramentas que poderão guiar e facilitar a vida dos profissionais de contabilidade que estão buscando explorar o poder do marketing nas redes sociais.”

A maioria dos contadores não tem disponibilidade de tempo e muitos não possuem muitas habilidades com marketing para pensar em cada estratégia e cada publicação. Por isso, as ferramentas que ajudam a planejar postagens para contadores no Instagram também podem ser muito bem-vindas.

Além dessas dicas, é importante em uma estratégia do Instagram para contadores, que haja transparência, linguagem e conteúdo que transmita confiabilidade, boa reputação e domínio no assunto, itens essenciais para conquistar o usuário e transformá-lo em cliente.