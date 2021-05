Covid-19: 1.109 casos e 26 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas

As 26 mortes foram: uma mulher, 62 anos, de Aracaju, com diabetes; um homem, 78 anos, de São Cristóvão, com diabetes; um homem, 56 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma criança do sexo masculino, nove anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 82 anos, de Lagarto, com hipertensão; uma mulher, 94 anos, de Aracaju, com sequelas de acidente vascular encefálico; uma mulher, 77 anos, de Aracaju, com diabetes; um homem, 52 anos, de São Cristóvão, com hipertensão; um homem, 67 anos, de Propriá, com doença cardiovascular crônica e diabetes; uma mulher, 51 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; uma mulher, 46 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; um homem, 62 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão; uma mulher, 51 anos, de Divina Pastora, com cardiopatia; um homem, 72 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 51 anos, de Itabaiana, com hipertensão; um homem, 63 anos, de Areia Branca, com hipertensão e diabetes, um homem, 61 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 40 anos, de Lagarto, sem comorbidade; um homem, 80 anos, de Aracaju, com doença neurológica crônica e diabetes; um homem, 73 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 49 anos, de Areia Branca, com hipertensão e diabetes; um homem, 51 anos, de Frei Paulo, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 52 anos, de Aracaju, com obesidade; uma mulher, 59 anos, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 71 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 41 anos, de Aracaju, sem comorbidade.