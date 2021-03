Covid-19: 725 casos e nove mortes que estavam em investigação confirmadas

As nove mortes foram: um homem, 75 anos, de Aracaju, com asma diabetes e doença cardiovascular crônica; um homem, 40 anos, de Aracaju, com insuficiência renal aguda; um homem, 100 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica; um homem, 53 anos, de Aracaju, com neoplasia; um homem, 52 anos, de Aracaju, sem comorbidades; uma mulher, 61 anos, de Simão Dias, com obesidade e asma; um homem, 69 anos, de Simão Dias, sem comorbidade; um homem, 97 anos, de Simão Dias, sem comorbidade; uma mulher, 95 anos, de Tobias Barreto, com hipertensão e diabetes.