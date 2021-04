COVID-19: Sergipe registrou 1.059 casos e 26 óbitos

As 26 mortes foram: uma mulher, 95 anos, de Capela, sem comorbidade; um homem, 60 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 55 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 51 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 59 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; um homem, 63 anos, de Nossa Senhora do Socorro; sem comorbidade; uma mulher, 80 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes e cardiopatia; um homem, 74 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 44 anos, de Japaratuba, sem comorbidade; um homem, 60 anos, de Aracaju, com obesidade; um homem, 68 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 91 anos, de Aracaju, com diabetes; uma mulher, 77 anos, de Aracaju, com diabetes; um homem, 72 anos, de Aracaju, com diabetes; uma mulher, 76 anos, de Laranjeiras, com hipertensão; uma mulher, 85 anos, de Aracaju, com obesidade; uma mulher, 62 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 46 anos, de Aracaju, com obesidade; um homem, 56 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 73 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 51 anos, de Aracaju, com diabetes; um homem, 42 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 40 anos, de Carmópolis, com obesidade; um homem, 76 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 59 anos, de Divina Pastora, sem comorbidade; uma mulher, 54 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade.