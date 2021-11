DAGV cumpre dois mandados de prisão em Estância, um por estupro de vulneráveis e outro é suspeito de praticar violência doméstica

- Advertisement -

Policiais da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Estância cumpriram, na manhã desta quarta-feira (10), dois mandados de prisão na cidade estanciana. Um dos detidos foi condenado pelo crime de estupro de vulneráveis, já o outro, é suspeito de praticar violência doméstica e descumprir medidas protetivas vigentes.

De acordo com o processo referente ao caso do homem responsável por estupro de vulneráveis, ele teria cometido o crime em 2013, contra duas crianças na época do fato. Segundo a mãe das vítimas, o preso se aproveitava do período em que ela saía de casa para abordar os menores. Ele oferecia cerca de R$5 para eles, fazia ameaças, e, por fim, abusava-os sexualmente.

Em 2017, as vítimas prestaram testemunho, descrevendo os acontecimentos que vivenciaram. O homem foi condenado à pena de 11 anos e quatro meses de reclusão, em primeira instância, e teve sua condenação mantida após o recurso, fato pelo qual foi detido hoje.

Já o segundo homem detido pela DAGV de Estância, foi preso pelo descumprimento de medidas protetivas contra sua ex-esposa. De acordo com o inquérito policial realizado em julho deste ano, o investigado realizava ameaças contra a mulher, tendo sido representadas ao poder judiciário as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, que foram deferidas, e posteriormente desrespeitadas por ele.

Dessa forma, policiais do DAGV realizaram diligências para localizar o suspeito e efetuar sua prisão preventiva, já que o descumprimento de medida protetiva de urgência é crime. Conforme previsto na Lei Maria da Penha, a pessoa que comete essa infração está sujeita à pena de três meses a dois anos de detenção.

A dupla encontram-se à disposição da Justiça, para que as medidas cabíveis sejam tomadas. A Polícia Civil incentiva que denúncias sejam efetuadas através do Disque-Denúncia 181 ou pelo aplicativo Disque-Denúncia SE, e garante que a sua identidade será resguardada.