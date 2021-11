Nossa Senhora das Dores receberá show oracional com o Diácono Rômulo Canuto

- Advertisement -

No próximo domingo, dia 14 de novembro, a Paróquia São Cristóvão, no município de Nossa Senhora das Dores, realizará o Show Oracional “Curados pelo Sangue de Jesus”, com o Diácono Rômulo Canuto da Canção Nova e Ministério Eu Luto Ele Vence.

O show marca o encerramento do Cerco de Jericó, que está sendo celebrado pela Paróquia entre os dias 7 e 14, com o objetivo de reunir os fiéis para momentos de profundo louvor e adoração a Jesus Eucarístico.

O local do evento será a área externa da Igreja, localizada no Bairro Campo Velho, e os ingressos são limitados e estão à venda na Secretaria da Paróquia e na Clínica JúliOdonto, no valor de R$20,00.

O evento seguirá as orientações estabelecidas pelos decretos e resoluções estaduais, por isso, o uso de máscara será obrigatório e será necessário apresentar comprovante de vacinação contra a COVID-19 na entrada do show ou apresentar teste antígeno ou RT-PCR de Covid-19 negativo realizado com no máximo 48 horas de antecedência do evento.

- Advertisement -

Para mais informações, entre em contato por meio dos números 079 99122-0230 / 99116-4485 / 99995-6852.

Serviço:

O que?

Show Oracional com o Diácono Rômulo Canuto e Ministério Eu Luto Ele Vence

Quando?

Dia 14 de novembro de 2021

Onde?

Na área externa da Paróquia São Cristóvão, em Nossa Senhora das Dores