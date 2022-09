DAGV cumpre mandado de prisão preventiva contra suspeito de estupro de uma adolescente em Lagarto

Policiais da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Lagarto (DAGV) cumpriram mandado de prisão preventiva contra um homem, investigado por crime de estupro praticado em setembro de 2000, contra uma adolescente, em Lagarto. A ação ocorreu na noite da última quarta-feira, 31, no próprio município lagartense.

Segundo informações da DAGV, à época do crime, o suspeito abusou sexualmente da menor e a ameaçou com uma espingarda. Desde o delito, o homem estava foragido, mas, a partir de levantamentos da Polícia Civil, foi possível localizá-lo no bairro Jardim Campo Novo, na cidade de Lagarto, onde foi detido.

Após a prisão, o investigado foi levado à DAGV, onde encontra-se à disposição da Justiça, para a adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.