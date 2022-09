EWZ Capital atinge R$ 1 bilhão em patrimônio

A EWZ Capital, assessoria de investimentos filiada ao BTG Pactual, atingiu o marco de R$ 1 bilhão em patrimônio investido sob gestão. A empresa possui mais 8 mil clientes e conta atualmente com cerca de 150 colaboradores, seguindo em plena expansão, com unidades na capital e interior de São Paulo (São Roque, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Franca), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Cuiabá (MT), Salvador (BA) e Florianópolis (SC). Também está sendo avaliada a abertura de uma nova filial no estado de Minas Gerais.

Inicialmente fundada em 2018 por Luca Gallacci e Victor Mouadeb, que logo trouxeram Henrique Castiglione ao time de sócios, a assessoria firmou parceria com o BTG em 2021 e segue uma proposta diferenciada. Com sede em São Paulo, em uma casa no bairro paulistano do Alto de Pinheiros, com cafeteria, bar, galeria de arte e jardim com área gourmet. A proposta é oferecer um espaço de treinamento e formação onde novos assessores de investimento e investidores possam aprender e se conectarem em uma atmosfera descontraída e inovadora. O local também foi planejado para receber eventos e exposições aos finais de semana.

Depois da recente conquista, os empreendedores já têm uma nova meta: dobrar o patrimônio sob gestão até o final deste ano, chegando a R$ 2 bilhões. Uma meta arrojada, porém possível, já que a assessoria de investimentos começou com 70 milhões e em apenas quatro anos chega ao seu primeiro bilhão. Diante do seu crescimento, a empresa está sempre em busca de novos talentos. Até dezembro, cerca de 50 profissionais, entre trainees e assessores de investimentos, serão contratados para trabalhar com a área comercial e de relacionamento com investidores. A empresa busca sempre jovens que estejam cursando nível superior ou sejam recém-formados, não sendo exigidos cursos universitários específicos, nem domínio de idiomas.

“O mercado de assessoria de investimentos tem grande potencial, é uma boa chance de desenvolver carreira para pessoas apaixonadas pelo mercado financeiro. Buscamos constantemente novos talentos, que queiram aprender e crescer. Além da experiência, damos a todos os nossos contratados formação e treinamentos para que se desenvolvam”, explica Henrique Castiglione, sócio e diretor comercial da EWZ Capital.

O objetivo da companhia é ser uma empresa 360, que atenda às mais diferentes necessidades. “Buscamos atender todas as necessidades dos nossos clientes, não apenas em aplicações, mas também em seguros, câmbio e muito mais, sendo uma referência”, afirma Castiglione.