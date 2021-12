Definida apresentação da Associação Desportiva Atlética Gloriense em 2022

A apresentação do técnico Carlos Alberto Dias e do elenco da Associação Desportiva Atlética Gloriense para a temporada 2022 está marcada para 03 de janeiro (segunda-feira). A equipe de Nossa Senhora da Glória terá pela frente o Campeonato Sergipano da 1ª Divisão – 2022, uma competição forte e tradicional.

Nesse momento, Dias está curtindo um período de férias ao lado da família, mas ao mesmo tempo tem formatando o planejamento da Associação Desportiva Atlética Gloriense para 2022 e estudado bastante para manter o quadro evolutivo na carreira de técnico. “É um momento de descanso para curtir à família, mas não posso deixar de estudar e pensar no planejamento da equipe. Além disso, ao lado da diretoria, estamos formando o nosso elenco para disputar o Campeonato Sergipano e realizar uma boa campanha”, comentou.

O Campeonato Sergipano da 1ª Divisão – 2022 começa no dia 15 de janeiro (sábado). E o Associação Desportiva Atlética Gloriense abre a sua participação diante do Lagarto FC, no estádio Municipal Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória (SE), com horário ainda não definido pelo departamento técnico da Federação Sergipana de Futebol (FSF).

“O objetivo é fazer uma bela preparação e iniciar a competição bem, pois temos um compromisso difícil, já na primeira rodada. Mas, essa é a tendência da competição e temos que estar prontos para encarar os desafios a cada rodada”, comentou Carlos Alberto.

O Campeonato Sergipano da 1ª Divisão – 2022, que tem previsão de termino em 02 de abril (sábado), terá três etapas distintas: fase de grupos, semifinal e final. Na fase inicial, as equipes do Grupo A enfrentam as do Grupo B, em turno e returno. Já na semifinal o duelo acontece entre os classificados da mesma chave, em confrontos de ida e volta. Os vencedores se encaram na final, também em dois jogos.

O Atlético Gloriense aparece no Grupo A, ao lado do Clube Sportivo Sergipe (Aracaju), Associação Olímpica de Itabaiana (Itabaiana), AD Freipaulistano (Frei Paulo) e o do vice-campeão da Série A-2. O Grupo B está assim formatado: AD Confiança (Aracaju), Lagarto FC (Lagarto), Sociedade Boca Júnior FC (Cristinápolis), Centro Sportivo Maruinense (Maruim) e o campeão da Série A-2.

Foto: Divulgação