Exposições em São Paulo exploram a união de arte e esporte

Com o recente campeonato mundial de futebol, os esportes voltam a agenda social, trazendo os holofotes para as discussões sobre seu potencial integrador de culturas e pessoas. Nesse sentido, diversas instituições culturais na capital paulista abrem espaço para os aficionados por esportes desfrutarem de experiências ligadas a práticas e modalidades diversas.

No centro de São Paulo, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) explora os e-sports, jogos e brincadeiras de forma lúdica e interativa na exposição “Playmode” até dia 16 de janeiro de 2023. Além de incentivar os visitantes a refletir sobre o papel social e político dos jogos, utilizados nos Estados Unidos tanto para treinamentos militares quanto para o tratamento de transtornos de estresse pós-traumático. A exposição reúne trabalhos de artistas de vários países sob a curadoria dos portugueses Filipe Pais e Patrícia Gouveia. Destaque para a réplica da taça da Copa do Mundo de 1970, Jules Rimet, junto a um vídeo com pessoas vestindo a camisa da Seleção Brasileira de Futebol e cobrindo os rostos com elas. As obras são de Jaime Lauriano discutem a utilização do futebol como instrumento de propaganda política durante o período a ditadura militar no país.

Também na região central da cidade, no coração da Avenida Paulista, a Japan House São Paulo (JHSP) apresenta a exposição inédita “Tecnologia em movimento por Xiborg”, que explora as iniciativas do Japão em busca de uma sociedade mais inclusiva por meio do trabalho de Ken Endo, engenheiro de próteses japonês, referência em sua área, responsável por criar algumas das lâminas de corrida que ajudaram atletas a baterem recordes nas últimas Paralimpíadas. Em cartaz até 26 de fevereiro de 2023, a mostra destaca um projeto que Ken Endo desenvolve no Laos, permitindo que atletas locais utilizem próteses doadas por ele, além de um programa de educação em escolas japonesas que convida alunos não-amputados a sentirem na pele como é usar uma prótese, com a ajuda de um modelo feito especialmente para isso. Durante a visita à JHSP, o público é convidado a ter essa mesma experiência com a supervisão da equipe do educativo. Vídeos e entrevistas também mostram como o esporte, especialmente a corrida, é capaz de desenvolver a autoestima e a autonomia das pessoas, independentemente de qualquer deficiência, localidade ou idade.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Ainda dentro deste universo, a exposição temporária “Anatomia: Futebol & Arte”, em cartaz no Museu de Anatomia da USP, na Zona Oeste da cidade, até 23 de dezembro, reúne obras e peças que detalham as partes do corpo envolvidas nos jogos de futebol. A exposição permite que os visitantes observem todos os detalhes dos músculos e nervos nas peças anatômicas feitas por especialistas do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB-USP) especialmente para a ocasião, e de todos os movimentos necessários para o corpo humano praticar esse esporte.

Serviço:

Playmode

Período: até 16 de janeiro de 2023

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo – 1°, 2°, 3°, 4° andar, subsolo e térreo – Rua Alvares Penteado, 112 – São Paulo, SP

Horário: quarta a segunda, das 9h às 20h

Classificação indicativa: Livre

Gratuito. Reserva de ingressos no site do CCBB.

Tecnologia em Movimento por Xiborg

Período: até 26 de fevereiro de 2023

Local: Japan House São Paulo – Avenida Paulista, 52 (2º Andar) – São Paulo, SP

Horários: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, das 9h às 19h; domingos e feriados, das 9h às 18h.

Gratuito. Reserva antecipada (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/

A exposição conta com recursos de acessibilidade (Libras, audiodescrição, elementos táteis).

Experimentação de próteses na Japan House São Paulo

Período: terça à sexta-feira, das 11h às 12h30 e das 15h às 16h30; sábados, das 11h às 12h30

Classificação: a partir de 8 anos*

De 8 a 14 anos é obrigatório estar acompanhado pelos pais ou responsável*

Participação gratuita mediante retirada de senha na recepção 30 minutos antes da atividade.

Gratuito. Vagas limitadas. A ação acontece na sala de experimentação em piso de absorção de impacto da Aubicon, patrocinadora da mostra.

Anatomia: Futebol & Arte

Período: até 23 de dezembro de 2022

Local: Museu de Anatomia Humana “Professor Alfonso Bovero”, Av. Prof. Lineu Prestes, 2415, Cidade Universitária – Butantã – São Paulo, SP

Horário: terças e quintas, das 13h às 16h; quartas e sextas, das 9h às 16h

Gratuito.