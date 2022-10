Foz do Iguaçu: investimentos no turismo superam R$ 2 bi

Atenta ao potencial turístico de Foz do Iguaçu (PR), que recebeu 550 mil turistas apenas no primeiro semestre de 2022, conforme dados do município, a iniciativa privada tem apostado cada vez mais recursos na cidade. Dados da Prefeitura Municipal de Foz mostram que os investimentos privados no turismo de Foz superam R$ 2 bilhões. A expectativa é de que a cidade, que fica na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, alcance três milhões de visitantes por ano a médio prazo, em um período de três a dez anos.

A lista compartilhada pela prefeitura inclui ampliação dos atrativos no Parque Nacional do Iguaçu (R$ 500 milhões), Hard Rock (R$ 500 milhões), Yup Star Foz (R$ 200 milhões), Aquafoz (R$ 100 milhões), novo Hotel Viale (R$ 100 milhões), grupo Dreams (R$ 70 milhões), Movie Cars (R$ 60 milhões), reformas e ampliações de hotéis (R$ 300 milhões), lojas francas (R$ 60 milhões) e Shopping JL (R$ 50 milhões).

Segundo informação do prefeito Francisco Lacerda Brasileiro (PSD), o Chico Brasileiro, os investimentos passam de R$ 3 bilhões, quando considerados: a duplicação da BR-469 (R$ 187 milhões), novo aeroporto Cataratas (R$ 113 milhões), segunda ponte (R$ 323 milhões), perimetral leste (R$ 336 milhões) e a revitalização do marco paraguaio (R$ 30 milhões).

Conforme citado pela prefeitura, o Grupo Dreams pretende investir mais de R$ 70 milhões até 2024, dando continuidade aos investimentos iniciados na cidade em 2014, com a inauguração do Dreamland Museu de Cera. De acordo com a organização, está prevista a construção de três empreendimentos, que devem gerar 200 novas vagas de trabalho. Nos últimos oito anos, foram cinco inaugurações, além de serviços anexos, que geraram mais de 300 empregos.

Cidade avança com investimentos públicos e privados

Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel e vice-presidente do Visit Iguassu, avalia de forma positiva a série de investimentos privados na área de turismo em Foz do Iguaçu nos dois últimos anos, que incluem diversas obras de infraestrutura em mobilidade e tecnologia. bem como os aportes previstos para os próximos anos.

Mendes também destaca a construção dos novos viadutos e do anel viário que irá “cortar” toda a cidade. “Já na parte da iniciativa privada, estamos acompanhando os novos atrativos chegando e aqueles que já estamos investindo ainda mais. Com tudo isso, o mercado hoteleiro também passa pela chegada de novas redes internacionais, como o Double Tree by Hilton, da Grand Hilton, que acaba de chegar”.

Na análise do sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, o poder público pode ajudar na questão da infraestrutura da cidade para poder dar suporte a esta série de investimentos.

“É necessário o envolvimento nos novos projetos de infraestrutura e o conhecimento das reais necessidades de melhoria do destino”, articula. “Assim, conseguiremos resolver os principais gargalos da cidade e atender à demanda de turistas, cada vez mais crescente”, complementa.

Para Mendes, o impacto dos investimentos vai para além do turismo e da hotelaria da cidade, pois o ganho é de toda a população. “A mão de obra para a construção desses equipamentos demanda muito da qualificação, além do setor de materiais de construção civil, por exemplo”, afirma.

