Denarc apreende 1,1 tonelada de maconha em Aracaju

O Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) anunciou no final da noite desta quarta-feira (27) que apreendeu uma tonelada e 100 quilos de maconha, em centenas de tabletes localizados pelos investigadores da unidade especializada da Polícia Civil. Duas pessoas foram presas e conduzidas ao Denarc.

Segundo o delegado Hugo Leonardo, a droga foi localizada depois de informações repassadas pelo Disque-Denúncia 181 e com investigações que estão em andamento. Quase toda a maconha foi apreendida em uma casa no povoado Areia Branca, na região do Mosqueiro, em Aracaju.

Os policias iniciaram o flagrante no Bairro América, encontrando uma quantidade da droga com um dos presos. Os policiais, depois do primeiro flagrante, seguiram para o povoado Areia Branca, no Mosqueiro.

Na residência, os investigadores do Departamento de Narcóticos entraram no local e localizaram quase toda a droga apreendida, em três cômodos da residência. “Já tínhamos informações sobre o local onde estaria a maior parte da droga que estaria com esse grupo”, revelou o delegado Hugo Leonardo.

As equipes apreenderam também um caderno com anotações. Os agentes já estimavam que a quantidade de drogas seria em torno de uma tonelada. A polícia acoredita que a grande apreensão tem impacto direto na prática de crimes, a exemplo de roubos e homicídios.

Agora, as investigações serão mantidas a fim de descobrir qual a origem da droga e para qual região seria destinada sua comercialização. O Denarc reforça a importância do Disque-Denúncia 181 e pede que a população repasse informações sobre o tráfico de drogas no estado.