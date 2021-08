Denarc apreende 20kg de maconha na Grande Aracaju

Policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) apreenderam 20 kg de maconha na tarde desta segunda-feira (2). A droga foi encontrada na residência de Damila Jeise Farias Santos após o recebimento de um Disque-Denúncia. A ação policial contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

De acordo com o delegado André David, primeiramente foi encontrada uma pequena quantidade de droga que estava sendo vendida. “Recebemos a informação de um local de venda de drogas. Desse Disque-Denúncia chegamos a essa quantidade que ela estava armazenando. A investigação apontou que, além de armazenar essa droga, ela vendia pequenas quantidades do entorpecente”, detalhou.

As investigações continuam para identificar a origem do entorpecente e se há mais pessoas envolvidas no crime. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.