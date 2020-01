DEPCA cumpre mandado de internação de adolescente na capital

Policiais Civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) deram cumprimento nas primeiras horas dessa quinta-feira, 23, a um Mandado de Internação de um adolescente suspeito da prática de ato infracional análogo a roubo de ônibus.









Segundo as investigações, o assalto foi praticado com o uso de arma branca, quando os passageiros de um ônibus coletivo que passava pelas imediações do bairro Olaria, zona norte da capital. Eles foram surpreendidos pelo anúncio do assalto, tendo sob ameaça os bens subtraídos. O adolescente prestou informações e confessou a prática do ato infracional semelhante a roubo majorado.

De acordo com o Delegado da DEPCA, Valter Simas, no ano de 2019 vários adolescentes foram apreendidos suspeitos de atos infracionais análogos a roubos a passageiros no interior de veículos de transporte coletivo. Contribuindo para a redução de assaltos na capital sergipana, juntamente com o trabalho das demais forças policiais, à exemplo da Polícia Militar.

“No ano de 2020, este foi o primeiro adolescente apreendido por suspeita de assalto a usuários de transporte coletivo, a unidade continuará realizando o trabalho específico, contribuindo para o trabalho de toda Secretária de Segurança Pública na redução dos índices dessa modalidade de assaltos, com o intuito de proporcionar segurança à população que necessita utilizar diariamente o transporte público de ônibus para locomoção em Aracaju”, concluiu o delegado.

SSP